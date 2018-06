Paw z Kozłówki już wie! Wytypował zwycięzcę meczu Polska-Senegal [wideo]

Wolisz dzikość przyrody czy zapach orientu? Zobacz, jakie kierunki wakacyjne warto uwzględnić w swoich planach 1 0

Zagraniczne wakacje mają to do siebie, że pozwalają spojrzeć z dystansem na świat, w którym żyjemy na co dzień. Nagle się okazuje, że na całym globie istnieją różne style życia, różne modele pracy i spędzania czasu wolnego, a my – korzystając z urlopu – możemy wreszcie przetestować je na własnej skórze. Zobacz, jakie możliwości daje Ci urlop na Zanzibarze, jakie zaś w Turcji.