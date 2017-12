To będzie jedna z największych inwestycji przemysłowych w Lubelskiem. Budowa ruszy wiosną

Na polach pod Niedźwiadą, gdzie miało być lotnisko, powstanie jedna z największych od lat inwestycji przemysłowych w Lubelskiem. Budowa huty szkła ruszy wiosną, kilka tygodni później rozpocznie się rekrutacja pracowników – po naukę fachu polecą do Chin

Na tę inwestycję spółka BD Art Glass Lubelskie Huty Szkła wyłoży ponad 400 milionów złotych. Huta szkła i kopalnia piasku staną na tzw. zielonym polu, czyli będą zbudowane od podstaw.

– Pracujemy nad dokumentacją związaną z inwestycją. W pierwszej kolejności musimy wybudować linię energetyczną zasilającą zakład w prąd oraz gazociąg o łącznej długości ponad 30 kilometrów – mówi Tomasz Skoniecki, pełnomocnik zarządu spółki.

Nowa huta powstanie w Leszkowicach w gminie Niedźwiada na gruncie o powierzchni 38 hektarów, czyli na 59 działkach kupionych od samorządu województwa za kwotę 3,9 miliona złotych. To część terenu, na którym kiedyś miało powstać regionalne lotnisko.

– W hucie będziemy produkować kompletny asortyment szkła płaskiego. Szkło takie jest wykorzystywane np. do produkcji okien, luster, witryn, balustrad, ścianek działowych w biurowcach – dodaje Tomasz Skoniecki.

BD Art Glass uruchomi także kopalnię piachu, czyli surowca niezbędnego do produkcji szkła. Żywotność kopalni jest szacowana na 35 lat.

Zdaniem ekspertów, inwestycja w gminie Niedźwiada odniesie sukces ekonomiczny – w przyszłym roku krajowy rynek szkła ma wzrosnąć o 7.9 proc. Dzisiaj podaż szkła jest niewystarczająca, a import z Chin, Białorusi czy Rosji nie rozwiązuje problemu.

– Już teraz niemal cała produkcja przyszłej huty ma nabywców – zapewnia Skoniecki.

W hucie zostaną wykorzystane najnowsze technologie opracowane w Chinach. Zza Wielkiego Muru będzie także pochodzić większość urządzeń, w tym specjalny piec do szkła. Budowa nowego zakładu ruszy na wiosnę przyszłego roku. Rozruch pieca i rozpoczęcie produkcji zaplanowano na 2020 rok – mówi się nawet o 26 mln mkw. szkła rocznie.

Docelowo załoga razem z pracownikami kopalni ma liczyć około 400 osób. – Rekrutacja zacznie się w przyszłym roku. Część załogi będzie musiała pojechać do Chin na półroczne szkolenie – dodaje Skoniecki.

Jest to pierwszy etap tej inwestycji, bowiem w planach firma ma rozbudowę huty o kolejny piec i związany z nim ciąg technologiczny. Prawdopodobnie huta szkła w Leszkowicach będzie jednym z największych i najnowocześniejszych zakładów tego typu w Europie.

BD ART

Pierwszy zakład produkcyjny spółki powstał w 1995 r. w Wołominie. Podpisano wówczas kontrakt z IKEA, współpraca ze Szwedami trwa do dziś. Później zakład produkcyjny przeniesiono do Małkini Górnej – wytwarzane tam półki, ramki i lustra, poza sklepami IKEA, trafiają do największych sieci: Tesco, OBI, Black Red White. Od tego roku firma rozpoczęła współpracę z Amazonem.