W czwartek przed południem w Kozłówce (pow. lubartowski) doszło do poważnego wypadku. W zderzeniu dwóch aut ucierpiały trzy osoby. Sprawca, 21-letni Bułgar uciekał wcześniej przed policyjną kontrolą.

Do zdarzenia doszło po godzinie 10. - Na obwodnicy Lubartowa policjanci z oznakowanego radiowozu chcieli zatrzymać do kontroli opla. 21-letni kierowca, będący obywatelem Bułgarii, zignorował sygnały dawane przez funkcjonariuszy i rzucił się do ucieczki - mówi podinspektor Artur Marczuk z Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie.