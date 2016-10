Wolą nie zatrudniać niepełnosprawnych i płacić. Od początku roku 66 tys. zł

Spółki miejskie oraz Starostwo Powiatowe w Lubartowie płacą duże odpisy na PFRON. Muszą to robić, bo nie zatrudniają lub zatrudniają zbyt mało niepełnosprawnych. Takie wnioski płyną z audytu przeprowadzonego przez Miasto Obywatelskie Lubartów.

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników na pełnych etatach, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 proc., są zobowiązani do wpłat na PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

– W Lubartowie niektórym bardziej się opłaca płacić na PFRON, niż zatrudniać niepełnosprawnych. Sprawdziłyśmy, jak to dokładnie jest – mówi Elżbieta Wąs z Miasta Obywatelskiego Lubartów. – Konkretnie interesowało nas, czy w instytucjach miejskich zatrudnia się osoby niepełnosprawne, ile to kosztuje, na jakich stanowiskach pracują – dodaje Anna Gryta, także z MOL.

Audyt zaczęły od jednostek samorządu terytorialnego. – W Urzędzie Gminy Lubartów są zatrudnione dwie osoby niepełnosprawne na 44 etaty. Nie jest to oczywiście 6 proc. W lipcu urząd zapłacił za to 705 zł do PFRON – mówi Elżbieta Wąs.

Liczba etatów w Starostwie Powiatowym w Lubartowie wynosi 98,25. W tym niepełnosprawnych – 1.

– Od stycznia do sierpnia tego roku kosztowało to starostwo 66,8 tys. zł. W sierpniu starostwo wpłaciło do PFRON 8,6 tys. zł, bo nie osiągnęło 6-procentowego wskaźnika – dodaje Anna Gryta.

Natomiast Urząd Miasta w Lubartowie zatrudnia 93 osoby na 91 etatach. W tej liczbie jest sześć osób niepełnosprawnych. Osoby te pracują zarówno na stanowiskach urzędniczych, jak i technicznych. Wpłata na PFRON za lipiec wyniosła 34 zł.

Gorzej sprawa wygląda w spółkach i jednostkach miejskich. Obywatelski audyt wykazał, że w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Lubartowie zatrudnionych jest 89 osób. W tym nikt niepełnosprawny. – Od początku tego roku do sierpnia zapłacili za to 59,7 tys. zł – dodaje Elżbieta Wąs.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubartowie nie zatrudnia osób niepełnosprawnych. Od początku roku do sierpnia wpłaty na PFRON wyniosły 37,5 tys. zł. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zatrudnia jedną osobę niepełnosprawną i nie ma obowiązku dokonywania wpłat na fundusz.

– Zapytałyśmy także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Nie ma ono obowiązku dokonywania wpłat na PFRON, ponieważ zatrudnienie nie przekracza 25 osób. Można by jednak pomyśleć, że z racji wykonywanych zadań PCPR zatrudnia niepełnosprawnych. Ale nie – nie zatrudnia – dodaje Anna Gryta.

Co na to władze miejskie? – Nie znam struktury zatrudnienia w spółkach i jednostkach miejskich. Oczywiście zainteresuję się sprawą i porozmawiam o tym z dyrektorami. Trzeba jednak pamiętać, że w niektórych firmach, jak PGK czy PEC, większość to etaty wymagające dobrej sprawności fizycznej – mówi Janusz Bodziacki, burmistrz Lubartowa.