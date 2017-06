Architekci docenili szkołę w Niemcach

Izba Architektów RP prowadzi od pięciu lat program edukacyjny „Kształtowanie przestrzeni”. W jego ramach prowadzone są lekcje, podczas których omawiane są zagadnienia dotyczące wystroju wnętrz i konstrukcji budynków mieszkalnych. Uczniowie analizują też architekturę i urbanistykę swojego najbliższego otoczenia oraz poznają budowle tworzone na przestrzeni wieków.

Zwieńczeniem zajęć jest konkurs, do którego tym razem przystąpiło 40 zespołów z sześciu województw. Ich zadaniem było zorganizowanie na bezludnej wyspie społeczności złożonej z tysiąca osób w różnym wieku i stanie zdrowia. Zaczynali od zapoznania się z topografią terenu i wybrania najlepszego miejsca do osiedlenia. Konieczne było też nadanie wyspie nazwy i przygotowanie flagi, określenie zasobów i dostępności świeżej wody, żywności i opału, ustalenie systemu łączności i transportu, a także zasobów i sposobu pozyskania surowców do budowy.

– Zajęcia miały rozwijać kreatywność i odpowiedzialność uczestników. Na niezamieszkałej wyspie można zaprojektować wszystko od podstaw z pominięciem wszystkich błędów popełnionych w obecnym zagospodarowaniu przestrzennym. To pokazuje uczniom, jak powinna wyglądać dobrze zaprojektowana wspólna przestrzeń i pozwala dostrzec wszelkie wady przestrzeni, w której żyją. To zadanie pokazuje również, że społeczność potrzebuje wszystkich swoich członków, nie tylko tych młodych, pięknych i bogatych – mówi Urszula Szabłowska, koordynator projektu po stronie Izby Architektów RP.

W kategorii szkół gimnazjalnych nagrodę główną przyznano Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zgierzu. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych triumfowało III Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Kantego w Poznaniu, a wyróżnienie specjalne przyznano Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w podlubelskich Niemcach.