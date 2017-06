Budżet województwa z nadwyżką. PiS nie zostawia suchej nitki

Suchej nitki na zarządzie nie zostawili za to radni PiS (fot. Maciej Kaczanowski/archiwum)

Ubiegłoroczne dochody województwa wyniosły 815,5 mln zł, a wydatki – 735,2 mln zł.

– W związku z tym, że był to okres rozliczeń głównych inwestycji unijnych, które musiały być rozliczone do 31 grudnia 2015 roku, budżet ten był niższy od 2015 prawie o jedną trzecią po stronie dochodów i prawie o połowę po stronie wydatków. Spokojniejszy czas umożliwił wyższą o prawie półtora razu spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, co spowodowało po raz pierwszy od wielu lat spadek długu o 43,7 mln zł i osiągnięcie nadwyżki w kwocie 80,3 mln zł – tak wykonanie budżetu oceniał szef klubu radnych PSL Marek Kos. Pozytywnie w tej sprawie wypowiadał się także przewodniczący klubu PO Krzysztof Bojarski.

Suchej nitki na zarządzie nie zostawili za to radni PiS. – Ten budżet był tak napisany, że w stosunku do projektu prawie wszystko zostało w nim zmienione – mówił Grzegorz Muszyński. – Nadwyżka byłaby pocieszająca, gdyby była zamierzona – dodał Andrzej Pruszkowski.