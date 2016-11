Remonty dróg w woj. lubelskim. Samorządy czekają na pieniądze

Do 20 grudnia 2016 r. wojewoda zatwierdzi ostateczną listę samorządów, które otrzymają dotacje

Chodzi o dofinansowanie zadań zgłoszonych do realizacji w 2017 roku przez samorządy powiatowe i gminne województwa lubelskiego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

– Na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remonty dróg powiatowych oraz dróg gminnych w 2017 roku w województwie lubelskim przeznaczono nieco ponad 75 milionów złotych. Po tyle samo, czyli po 37,7 mln zł, trafi na drogi powiatowe i gminne – mówi Radosław Brzózka, rzecznik prasowy wojewody.

Do urzędu wpłynęły 133 wnioski – 96 wniosków gminnych, 37 wniosków powiatowych. Do oceny merytorycznej przekazano 120 wniosków: 84 gminnych i 36 powiatowych. 13 odrzucono, bo nie spełniały wymogów formalnych. W ramach dróg gminnych łączna kwota wnioskowanej dotacji wynosi blisko 60 mln złotych i dotyczy 120 km dróg. Natomiast w przypadku dróg powiatowych jest to nieco ponad 67 mln złotych i dotyczy 184 km dróg.

– Na wstępnej liście mamy 26. miejsce. To jest kontynuacja inwestycji w Łucce, zrealizowanej w tym roku. Nową drogą połączymy się z Lubartowem, z ulicą Hutniczą. Moim zdaniem mamy pewne środki na tę inwestycję – ocenia Krzysztof Kopyść, wójt gminy Lubartów.

Do 30 listopada 2016 r. wojewoda przekaże ostateczną listę rankingową wniosków do zatwierdzenia przez ministra transportu. Do 20 grudnia 2016 r. zatwierdzi ostateczną listę samorządów, które otrzymają dotacje.