Głusk: Rozbudowują kanalizację

Rozstrzygnięty został przetarg na rozbudowę kanalizacji w gminie Głusk. Inwestycję chciało wykonać dziewięć firm, przetarg wygrał Usługowy Zakład WOD-KANGAZ z Przeworska. Prace mają rozpocząć się w ciągu dwóch tygodni. – Koszt tej inwestycji to ok. 6 mln zł – mówi Jacek Anasiewicz, wójt gminy Głusk.

Kanalizacja będzie rozbudowywana na terenie miejscowości Abramowice Prywatne i Kalinówka. W tej pierwszej prace rozpoczęły się w grudniu ub. roku, w tym przypadku koszt inwestycji wyniósł 2,5 mln zł. Na wykonanie bieżącego zadania firma ma czas do września 2019 r. – Obecnie gmina jest skanalizowana w ok. 35 proc., po tej inwestycji będzie to ponad 40 proc. – wylicza wójt.

60 proc. wydatków pochodzi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.