IPN. Zbiór zastrzeżony w lutym

W archiwach IPN do niedawna istniał zbiór tajnych akt, w których znajdowały się m.in. dane osobowe funkcjonariuszy SB, informacje o sprawach operacyjnego rozpoznania, dokumentacja wyposażenia wywiadowczego, czy kwestionariusze ewidencyjne. Gdy przed laty trafiały one

do IPN zdecydowano o ich utajnieniu ze względu na bezpieczeństwo państwa. Ich upublicznienie stało się możliwe dopiero po ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.

– Nie chcemy budować niepodległej RP na aktywach PRL. Dlatego ujawniamy te dokumenty. Zachęcam do korzystania z wykazu, lektury i badań naukowych – mówi Jarosław Szarek, prezes IPN.

Odtajniony zbiór zawiera sygnatury jednostek archiwalnych oraz ich krótki opis, który został już przejrzany przez archiwistów oraz przedstawicieli służb specjalnych.

– W tej chwili nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy znajdują się w nim także archiwa dotyczące mieszkańców Lublina i Lubelszczyzny – przyznaje Marcin Krzysztofik z oddziałowego archiwum IPN w Lublinie. – Oczywiście będziemy to sprawdzać. Konkretne informacje w tej sprawie będziemy mieli najprawdopodobniej w połowie lutego.

Także w lutym odtajnione dokumenty będą dostępne dla naukowców, dziennikarzy i wszystkich zainteresowanych historią w Archiwum Cyfrowym dostępnym w każdej czytelni IPN.