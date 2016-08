Jak samorządy z woj. lubelskiego radzą sobie z inwestycjami? Przez pół roku tylko 12 proc.

W pierwszym półroczu dochody samorządów wyniosły blisko 5,5 mld zł, co stanowi niemal połowę zysków planowanych na cały rok. Wydatki zostały zrealizowane w 42 proc., na łączną sumę ponad 4,8 mld zł. Zestawienie wykonanie budżetów przez jednostki samorządu terytorialnego po dwóch kwartałach bieżącego roku opublikowała właśnie Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie.

Spośród 234 jednostek z naszego regionu, co najmniej połowę zaplanowanych dochodów zrealizowało 161. Najlepiej wypada gmina Żyrzyn, gdzie stopień realizacji wyniósł 62,3 proc.

– Wpływ na to miała przede wszystkim dotacja na budowę gimnazjum. Na początku roku otrzymaliśmy prawie 6 mln zł. Ale możemy się też pochwalić dobrym wynikiem dochodów majątkowych. To wszystko było zaplanowane z głową – mówi Jadwiga Polak, skarbnik gminy.

W najmniejszym stopniu – zaledwie 26,5 proc. – budżet zrealizowała gmina Biszcza.

– W ubiegłym roku zrealizowaliśmy dużą inwestycję montażu zestawów solarnych i dopiero w lipcu otrzymaliśmy refundację w wysokości ok. 3 mln zł. Jeśli chodzi o wydatki, to planujemy kilka inwestycji przy udziale środków unijnych, ale dopiero organizujemy przetargi. W pierwszym półroczu się do tego przygotowywaliśmy – tłumaczy Ewa Jednac, skarbnik gminy Biszcza.

Pod względem realizacji wydatków gorzej od gminy w powiecie biłgorajskim wypada tylko Janów Podlaski z wynikiem 25 proc.

Tylko 16 samorządów w ciągu pierwszego półrocza wydało ponad połowę swoich środków. Najwyższy wskaźnik, 54,2 proc., zanotowała Komarówka Podlaska.

Do końca czerwca samorządy z naszego regionu zrealizowały zaledwie 12,3 proc. planowanych inwestycji. Zaledwie 7 jednostek wykonało co najmniej połowę zadań, a aż 141 nie przekroczyło 10 proc. Skrajnym przypadkiem jest gmina Kraśniczyn w powiecie krasnostawskim, która wykonała zaledwie 0,03 proc. planu.

– W pierwszym półroczu skupialiśmy się głównie na przygotowaniu dokumentacji naszych inwestycji. Większość z nich, jak chociażby warta ponad 1 mln zł budowa zalewu w miejscowości Czajki, planowaliśmy na drugą połowę roku. Na pewno trzeci i czwarty kwartał pod względem wykonania budżetu będą bardziej okazałe – zapewnia Andrzej Gierszon, skarbnik gminy Kraśniczyn.

Inspektorzy z RIO podkreślają, że analiza bilansów finansowych w połowie roku nie może być dokonywana w oparciu o kryterium poprawności bądź gospodarności. – Budżet jednostek samorządu terytorialnego jest budżetem rocznym i dopiero po jego zakończeniu zasadna jest ocena jego realizacji. Analiza wykonania według stanu na 30 czerwca roku budżetowego powinna przybierać jedynie charakter analitycznego przedstawienia danych liczbowych – zaznacza Alina Smagała, wiceprezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie.

Stopień realizacji planowanych dochodów, wydatków i inwestycji w największych miastach regionu

Dochody

Zamość – 56,7 proc.

Biała Podlaska – 54,7 proc.

Lublin – 48,9 proc.

Chełm – 48,7 proc.

Wydatki

Lublin – 48,8 proc.

Chełm – 48,6 proc.

Zamość – 46,3 proc.

Biała Podlaska – 45,6 proc.

Inwestycje

Lublin – 21,4 proc.

Biała Podlaska – 14,1 proc.

Chełm – 12,0 proc.

Zamość – 9,5 proc.