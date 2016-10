Lubelskie: Wybrano Najlepsze Produkty Turystyczne

Lubelska Noc Kultury, Zamojski Wehikuł Czasu i apartamenty „W drzewach” w Nałęczowie to laureaci konkursu „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego 2016”. Organizatorzy przyznali także pięć wyróżnień.

Pierwsze miejsce kapituła przyznała Nocy Kultury, cyklicznemu wydarzeniu, które do tej pory doczekało się dziesięciu edycji. – Już przygotowujemy kolejną i już teraz zapraszamy wszystkich w nocy z 3 na 4 czerwca przyszłego roku. Jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić o szczegółach, ale na pewno pojawią się nowe lokalizacje. Będziemy też chcieli zaskoczyć i po raz kolejny przypomnieć, że Lublin jest pięknym miastem – mówi Joanna Wawiórka-Kamieniecka z Warsztatów Kultury w Lublinie.

Drugie miejsce zajął cykl imprez historycznych Zamojski Wehikuł Czasu, organizowany przez Urząd Miasta w Zamościu. Na najniższym stopniu podium uplasowały się apartamenty „W drzewach” w Nałęczowie, które ponadto wygrały głosowanie internautów.

Wszyscy laureaci będą mogli ubiegać się o certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej. – Corocznie przyznawanych jest ich dziesięć. Nastawiamy się, że w tym roku otrzymają go trzy nagrodzone produkty z naszego regionu, bo wszystkie na to zasługują, aczkolwiek ostatnie lata pokazują, że co roku mamy przynajmniej jednego laureata – mówi Dorota Lachowska, wiceprezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

W tegorocznej edycji konkursu organizowanego przez LROT przyznano także pięć wyróżnień. Otrzymały je: Park Rekreacji „Zoom Natury” w Janowie Lubelskim, Lublin Sportival, Festiwal Stolica Jezyka Polskiego w Szczebrzeszynie, spływy kajakowe w Dolinie Środkowego Bugu „Bug – Humor – Ognisko” i Europejski Festiwal Smaku.