Lubelskie: Cztery miasta razem po unijne miliony

Chodzi o projekt łączący tzw. miasta subregionalne z naszego województwa, czyli Puławy, Białą Podlaską, Zamość i Chełm. Łącznie, te cztery ośrodki liczą na pozyskanie ok. 93 mln złotych, co oznacza ok. 23 mln zł na jedno miasto. Pieniądze miałyby zostać pozyskane dzięki powstaniu nowego stowarzyszenia o roboczej nazwie Centrum Kompetencji Miejskich.

Zanim nowy podmiot zostanie utworzony i będzie mógł przystąpić do konkursów, samorządy będą musiały uzgodnić szczegóły wzajemnej współpracy. – Rozmowy na ten temat już się toczą. Jestem spokojny o ich przebieg, bo już nie raz udowodniliśmy, że potrafimy ze sobą współdziałać – mówi Robert Domański, kierownik Wydziału Rozwoju Miasta w puławskim magistracie.

To, na co będzie można pozyskiwać unijne dotacje, zależy od priorytetów wskazanych w RPO oraz od nieistniejącego jeszcze planu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Wiadomo już, że preferowane będą inwestycje związane z ochroną środowiska, a więc np. ocieplanie budynków publicznych, wymiana pieców, przyłącza do sieci ciepłowniczej, czy rozwój transportu miejskiego. – Dzięki temu moglibyśmy postarać się o pozyskanie środków na zakup autobusów elektrycznych dla MZK, montaż nowych tablic informacyjnych, czy budowę ścieżek rowerowych – tłumaczy Domański.

Na razie nie wiadomo, czy z projektu inspirowanego przez lubelski Urząd Marszałkowski będą mogły korzystać tereny aglomeracyjne, czyli w przypadku Puław - sąsiednie gminy (tak było w przypadku przedsięwzięć Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego). Do ustalenia jest także to, o jakie konkretne zadania będą zabiegać poszczególne samorządy, czy też wysokość składki członkowskiej nowego stowarzyszenia.

Okazją do rozmów także na ten temat będzie konferencja, która odbędzie się 12 i 13 czerwca w Lublinie. W tym miesiącu potwierdzenie zainteresowania przystąpieniem do współpracy mają wydać także rady miast. Powstanie CKM (Centrum Kompetencji Miejskich) zaplanowano natomiast po najbliższych wyborach samorządowych.