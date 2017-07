W pierwszym projekcie chodzi o stworzenie hybrydowej sali operacyjnej. – Dzięki temu wdrożymy nowe zabiegi operacyjne. Możliwe będzie przeprowadzanie procedur z zakresu chirurgii naczyniowej w miażdżycy tętnic obwodowych, szyjnych i tętniakach – mówi Magdalena Us, rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. – Sala hybrydowa pozwoli na wykonywanie zabiegów polegających na współpracy lekarzy różnych specjalności, choćby chirurga naczyniowego i kardiologa – dodaje.

Na bloku operacyjnym oprócz sali hybrydowej zmodernizowana zostanie też sala zabiegów małoinwazyjnych – laparoskopowych i endoskopowych. To projekt który bialski szpital realizuje z 5 innymi placówkami z województwa lubelskiego. W połowie czerwca Komitet Sterujący przy Ministerstwie Zdrowia zatwierdził go jako projekt pozakonkursowy. Umowa na dofinansowanie zostanie podpisana najprawdopodobniej na przełomie 2017 i 2018 roku. Całość inwestycji szacowana jest na 12,7 mln zł, z tego 10,8 mln zł dołoży Unia Europejska. Obecnie, blok operacyjny szpitala tworzy pięć sal, w których rocznie wykonuje się ponad 3 tys. zabiegów.

Bialska placówka wspólnie ze szpitalem z Brześcia aplikuje o środki transgraniczne m.in. na stworzenie Centrum „Kobieta-Matka-Dziecko”. – W ramach tego programu zakupimy specjalistyczny sprzęt, zmodernizujemy sale intensywnego nadzoru noworodka i stworzymy centrum. To przyczyni się do wczesnego wykrywania wad płodu oraz zmniejszenia liczby martwych urodzeń. Zwiększą się również szanse na ratowanie życia wcześniaków z niskimi rokowaniami – podkreśla rzecznik szpitala.

To projekt za 2,4 mln euro, z czego 90 proc. to transgraniczne dofinansowanie.

Również wspólnie ze Szpitalem Obwodowym w Brześciu bialska placówka chce poprawić bezpieczeństwo epidemiologiczne w strefie nadgranicznej. – Istotnym problemem w kontekście wzmożonego ruchu granicznego jest rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych jak wirusowe zapalenie wątroby typu C czy HIV. W ostatnich latach zauważalna jest tendencja wzrostu nowych przypadków WZW typu C przy polsko-białoruskiej granicy – zaznacza Us.

Współpraca obu szpitali będzie obejmowała m.in. szkolenia personelu medycznego szpitali i wypracowanie wspólnych procedur postępowania z chorymi szczególnie zakaźnymi. Do tego badania profilaktyczne i diagnostyka w kierunku wczesnego wykrywania WZW C (łącznie 6200 badań) oraz możliwości przebadania się w kierunku HIV/AIDS.

– Planowana jest też rozbudowa zaplecza infrastrukturalnego szpitali, co przyczyni się do stworzenia kompletnego systemu do diagnozy i leczenia pacjentów zakaźnych – dodaje rzecznik.

Projekty zostały zakwalifikowane po drugiego etapu naboru. Bialski szpital już wcześniej wspólnie z brzeską placówką starał się o transgraniczne środki. W obu szpitalach powstały m.in. nowe pracownie hemodynamiki.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej trafił na listę sieci szpitali z trzecim najwyższym poziomem referencyjności. – Nie nastąpią żadne ograniczenia w działalności oddziałów – zapewnia Magdalena Us.