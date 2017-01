Mróz i śnieg w woj. lubelskim: Sytuacja na drogach

Według informacji Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublinie do godz. 5-6 rano praktycznie na terenie całego województwa padał śnieg. Obecnie drogi krajowe są „czarne” i mokre, miejscami z niewielką ilością błota pośniegowego. Na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych często zalega rozjeżdżony śnieg. Drogi wszystkich wymienionych kategorii są przejezdne.

O godz. 6.40 na trasie nr 19 w miejscowości Jurki pomiędzy Radzyniem Podlaskim a Międzyrzecem Podlaskim doszło do niegroźnej kolizji. Przez krótki czas ruch odbywał się wahadłowo.

Prognoza pogody na czwartek: W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna od -8 st. C do -5 st. C. Wiatr umiarkowany i porywisty, porywy wiatru do 55 km/h, północny i północno-zachodni. Wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami słabe, przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna od -16 st. C do -13 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni.