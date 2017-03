Najlepsze życzenia dla Kuriera Lubelskiego!

Jako stali i wierni Czytelnicy naszego starszego brata, Kuriera Lubelskiego, który dziś obchodzi 60-lecie pierwszego wydania, nie możemy przejść obojętnie obok tego jubileuszu. Możemy nawet pokusić się o stwierdzenie, że cieszy nas on niezmiernie i poniekąd zżera nas zazdrość, że my do takich zaszczytów mamy jeszcze 35 lat. Po prostu przepaść.