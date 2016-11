Nowa "broń" ITD. Postrach kierowców ciężarówek

Inspektorzy transportu drogowego dostali nową broń do walki z przeładowanymi i smrodzącymi ciężarówkami.

Renault master ITD to mobilna stacja kontroli. To pierwszy w województwie pojazd wyposażony w urządzenia do ważenia nacisków osi pojazdów i ich rzeczywistej masy.

– Wagi umożliwiają wykonywanie pomiarów statycznych ale też pomiarów dynamicznych – mówi Paweł Gruszka, naczelnik Wydziału Inspekcji WITD Lublin.

W renault znalazł się też pierwszy w regionie działający w technologii bezprzewodowej dymomierz (urządzenie do pomiaru zadymienia spalin silników wysokoprężnych).

– Mamy nadzieję, że wprowadzenie do służby nowego pojazdu, poprawi skuteczność prowadzanych kontroli i zbacząco wpłynie na wzrost bezpieczeństwa na drogach – dodaje Paweł Gruszka.

ITD. będzie prezentować swój nowy pojazd 11 listopada na Placu Zamkowym w Lublinie, podczas obchodów Święta Niepodległości.