Opole Lubelskie: Zamiast wyrzucać, sprzedaj. W sobotę "Graciarnia"

W każdą trzecią sobotę miesiąca Opolskie Centrum Kultury i Urząd Miejski w Opolu Lubelskim organizują tzw. graciarnię czyli sąsiedzką wyprzedaż.

– Każdy mieszkaniec, po wcześniejszym zgłoszeniu, może zorganizować sobie stoisko i na zasadzie wymiany lub sprzedaży pobyć się rzeczy zalegających garażach, szafach czy na strychu. „Graciarnia” ma na celu zgromadzenie mieszkańców, ale też przedsiębiorców, organizacji, stowarzyszeń, rzemieślników – mówi Krzysztof Ryczek z Urzędu Miasta Opole Lubelskie.

– Na pierwszą „Graciarnię” przyszedłem z ciekawości. Nie było może zbyt dużo ludzi, ale początki zawsze są trudne. Z giełdy wyszedłem z ciekawą książką kupioną za parę złotych. A przy okazji pogadałem ze znajomymi – mówi pan Krzysztof, mieszkaniec Opola.

Najbliższa „Graciarnia” już w sobotę, 15 października. Miłośnicy staroci i nie tylko spotykają się w godz. 9-14 na skwerku przy ul. Ogrodowej w Opolu Lubelskim.

– „Graciarnia” to także dobra okazja do spotkania sąsiadów, lepszego poznania się i spędzenia miło czasu. Dlatego zachęcam do zrobienia porządków w domu, ogrodzie czy garażu. Przynieście zabawki, książki, płyty, ubrania, narzędzia, rękodzieło, bibeloty – zachęca Krzysztof Ryczek.

Każdemu zainteresowanemu organizatorzy zapewniają bezpłatne stoisko. Trzeba się jednak wcześniej zapisać. Zgłoszenia są przyjmowane w sekretariacie Opolskiego Centrum Kultury pod numerem telefonu (81) 827 25 67.

Miasto przyznaje, że tą inicjatywą chce także pobudzić lokalny biznes.

– To znakomita okazja do bezpłatnej promocji i popularyzacji działalności firmy wśród mieszkańców gminy, możliwość zaprezentowania świadczonych usług czy produktów – dodaje Ryczek.