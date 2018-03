Przekręt na "pompowanych" kurczakach. Czym naszpikowane były wędliny?

29-letni Sylwester K. oraz 35-letni Rafał T. zasiedli w środę na ławie oskarżonych Sądu Okręgowego w Lublinie. Obaj prowadzą w gminie Niemce firmy, zajmujące się m.in. hurtowym handlem mięsem. Według prokuratury, przedsiębiorcy oszukali producenta wędlin ze Słupcy. Sprzedali tej firmie 43 tony „napompowanych” filetów z kurczaka.

Odbiorca był przekonany, że kupuje wysokiej jakości mrożonki ze świeżego mięsa. Po przerobieniu części kurczaków okazało się, że wyprodukowane z nich wędliny nie spełniają norm jakościowych.

Producent zlecił wtedy dokładne badania. Wykazały one, że w filety wstrzykiwano wcześniej roztwór wody z solą. Dzięki temu mięso znacznie zyskiwało na wadze, a dostawca mógł zarobić więcej.

Firma ze Słupcy zawiadomiła o sprawie prokuraturę. Z akt sprawy wynika, że producent wędlin stracił ponad 90 tys. zł. Według śledczych, przedsiębiorcy z gminy Niemce chcieli w ten sam sposób wyłudzić kolejne 360 tys. zł.

Sylwestrowi K. postawiono później zarzuty oszustwa. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Odmówił również składania wyjaśnień. Drugi z przedsiębiorców – Rafał T. również zaprzeczał wszelkim zarzutom. Tłumaczył śledczym, że był jedynie pośrednikiem. Jego firma miała tylko sprzedać filety dostarczone przez Sylwestra K.

Rafał T. zapewniał też, że sam został wprowadzony w błąd przez swojego partnera w interesach. Z jego wyjaśnień wynika, że nie zdawał sobie sprawy, iż mięso zostało wcześniej „napompowane”.

Śledczy ustalili jednak, że obaj przedsiębiorcy doskonale wiedzieli o nielegalnym procederze.

Sylwestrowi K. i Rafałowi T. grozi nawet do ośmiu lat pozbawienia wolności. Obaj mogą jednak uniknąć długotrwałego procesu i surowych wyroków. Sąd skierował bowiem sprawę do mediacji. Wnioskował o to obrońca Sylwestra K. Na mediacje zgodził się również pełnomocnik pokrzywdzonej firmy. Możliwe, że na postępowanie mediacyjne zdecyduje się również drugi z oskarżonych – Rafał T. Sprawa powinna zostać rozstrzygnięta w najbliższych miesiącach.