„Terytorialsi” pójdą w las. Szkolenie ze sztuki przetrwania

Każdy z członków OT będzie musiał przejść szkolenie SERE. To skrót od pierwszych liter angielskich słów Survival (przetrwanie w niesprzyjającym środowisku), Evasion (przeciwdziałanie przechwyceniu przez nieprzyjaciela), Resistance (przeciwdziałanie wykorzystaniu w przypadku wzięcia do niewoli) oraz Escape (ucieczka lub dotarcie do macierzystego oddziału).

W zależności od specjalności i czasu służby, żołnierze będą szkoleni na jednym z trzech – A, B lub C – poziomów zaawansowania. Początkowo „terytorialsów” będą szkolić polscy komandosi wspomagani przez fachowców z USA. Potem na kursy instruktorów SERE będą kierowani żołnierze OT. Będą oni także przechodzić szkolenie w warunkach polowych.

Przypomnijmy, że pierwsza z czterech brygad OT powstaje w naszym regionie. Docelowo w nowej formacji ma służyć 50 tys. żołnierzy.