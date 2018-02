Tu dzieci będą mogły się wyszaleć. Sala sportowa w Jakubowicach Konińskich

Nie tylko sala gimnastyczna, ale też m.in. sala do ćwiczeń korekcyjno-sportowych i sala fitness. Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jakubowicach Konińskich już się zakończyła. Uroczyste otwarcie władze gminy zaplanowały na sobotę.

– Nowa sala gimnastyczna jest dla nas wszystkich wspaniałym prezentem – podkreśla Emilia Kowalska, dyrektorka szkoły w Jakubowicach. – Jest przepiękna. Myślę, że w żaden sposób nie odstaje od miejskich sal gimnastycznych w Lublinie.

Do tej pory uczniowie tej szkoły mieli organizowane zajęcia gimnastyczne na korytarzu szkolnym lub na dworze, o ile pozwalały na to warunki pogodowe. Teraz będą mogli korzystać z sali gimnastycznej. – To bardzo potrzebna inwestycja. Dzięki niej będziemy mogli również organizować zawody i turnieje sportowe oraz wiele uroczystości szkolnych i lokalnych. Uczniowie dopiero teraz nabiorą wiatru w żagle.

W skład obiektu wchodzą: sala gimnastyczna o powierzchni 379 mkw., sala do ćwiczeń korekcyjno-sportowych (44 mkw.), sala fitness (45 mkw.), sanitariaty, pokój trenerów, szatnie i magazyny do przechowywania sprzętu sportowego.

Nowa sala sportowa będzie służyć przede wszystkim uczniom szkoły, ale też i okolicznym mieszkańcom. Jak zapowiadają urzędnicy z gminy Niemce, przygotowywane będą także dodatkowe zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży.

Nowo powstały budynek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Koszt budowy hali wyniósł 2,8 mln zł, które w większości pochodzą ze środków własnych gminy Niemce. Inwestycja otrzymała też dofinansowanie – 710 tys. zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Uroczystość z okazji oddania obiektu do użytku zaplanowano na sobotę.