W Szkole Podstawowej w Tomaszowicach powstanie nowa sala gimnastyczna

– W Szkole Podstawowej w Tomaszowicach jest problem z miejscem gdzie można organizować lekcje w-f – mówi Teresa Kot, wójt gminy Jastków. – Do szkoły chodzi coraz więcej dzieci. Teraz ich przybędzie w związku z reformą. Zaś sali gimnastycznej nie ma. Dzieci mogą ćwiczyć albo na korytarzu albo na dworze.

To ma się jednak zmienić. Urzędnicy z gminy Jastków szukają firmy, która do maja 2019 r. wybuduje salę gimnastyczną. Obiekt ma mieć wymiary 17,70 x 35,70 m. Ma powstać też miejsce dla widowni – na 5 rzędach trybun. Dodatkowo wydarzenia sportowe rozgrywane w sali gimnastycznej będzie można obserwować z wysokości piętra, na zaprojektowanej w tym celu antresoli. W części zaplecza zostaną ulokowane dwie szatnie połączone z zapleczem sanitarnym, gdzie znajdą się toalety, umywalki i kabiny prysznicowe. Będzie też toaleta w pełni przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przewidziano również miejsce na magazyn sprzętu sportowego. Będą też cztery mniejsze sale o powierzchni 44,8 mkw – 54,2m kw do prowadzenia zajęć w mniejszych grupach np. gimnastyki korekcyjnej, fitness, aerobiku czy zumby itp.

– Budowa sali gimnastycznej to jest bardzo dobra informacja nie tylko dla uczniów, ale też wszystkich mieszkańców gminy – podkreśla Marek Wieczerzak, przewodniczący Rady Gminy Jastków. – Przybywa uczniów w szkole podstawowej, bo dochodzą klasy 7 i 8. Poza tym w szkole w Tomaszowicach nie tylko nie ma gdzie organizować zajęć gimnastycznych. Brakuje też miejsca na organizowane szkolnych uroczystości.

Termin składania ofert przez firmy zainteresowane zleceniem upływa 12 września. – Mam nadzieję, że zgłosi się wykonawca – dodaje Wieczerzak.

To nie jedyna zaplanowana inwestycja dotycząca szkoły w Tomaszowicach. – Chcemy dokończyć też drogę prowadzącą do szkoły i wybudować parking – dodaje przewodniczący Rady Gminy Jastków.