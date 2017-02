W wielu domach na wsiach nie ma łazienki. Dzielą pieniądze na wodociągi i kanalizację

Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. To te gminy mają największe szanse na zdobycie pieniędzy.

– Zainteresowanie tego typu pomocą jest bardzo duże. Projekty, które wpłynęły, zakresem finansowym znacznie przekraczają pulę środków zarezerwowanych na to działanie. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że w naszym kraju projekty dotyczące wodociągów i kanalizacji wciąż mają znaczenie cywilizacyjne. Z danych GUS za rok 2015 wynika, że tylko 39,2 % gospodarstw w Polsce korzysta z kanalizacji – mówi wicemarszałek Grzegorz Kapusta. – W województwie lubelskim znaczny odsetek gospodarstw na terenach wiejskich nie ma łazienki. Dzięki pieniądzom unijnym i mądremu gospodarowaniu, we współpracy z samorządami, małymi krokami jesteśmy w stanie to zmienić – dodaje.

Na dofinansowanie wstępnie może liczyć 65 wniosków znajdujących się na górze listy. Na listę rezerwową trafiły projekty do pozycji 104. Sprawdź PEŁNĄ LISTĘ.

Teraz lista ta zostanie poddana ocenie pod kątem punktowanych kryteriów.