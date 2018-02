Włamał się do mieszkania i okradł własnego ojca

19-latek włamał się do mieszkania własnego ojca i ukradł sprzęt elektroniczny. To nie pierwszy raz.

W czwartek kryminalni z Komisariatu Policji w Niemcach zatrzymali mężczyznę, który włamał się do jednego z domów w gm. Wólka. To 19-latek, który jak się okazało włamał się do... domu swojego ojca.

Do zdarzenia doszło w minioną środę późnym wieczorem. Sprawca wybijając szybę dostał się do środka. Łupem padł telewizor, odtwarzacz DVD oraz sprzęt AGD.

Młody mieszkaniec gm. Wólka w styczniu też usiłował włamać się do tego mieszkania, jednak został spłoszony. Innym razem ukradł laptopa. Łącznie jego łupem padło mienie o wartości ponad 6 tys. zł. Mundurowi odzyskali w większości skradzione rzeczy.

Jeszcze w czwartek 19-latek usłyszał 3 zarzuty: kradzieży, włamania i jego usiłowania. Teraz o jego dalszym losie zadecyduje sąd. Grozi mu kara nawet do 10 lat więzienia.