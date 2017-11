„Wybieramy najciekawsze inicjatywy lokalne”. Trwa konkurs

Do jutra można zgłaszać projekty do ogólnopolskiego konkursu „Spółdzielnia Pomysłów”. Cel? Wybieranie najciekawszych inicjatyw lokalnych.

Organizatorem jest Spółdzielcza Grupa Bankowa. – Banki zrzeszone w naszej grupie cechują się lokalnością. Z tego względu trzy lata temu stworzyliśmy Platformę Społecznik 2.0, w której promujemy „postawy społecznikowskie” – tłumaczy Rafał Łopka z SGB.

Konkurs odbywa się dwa razy do roku. W sześciu dotychczasowych edycjach zgłoszono 1037 projektów. Przykładem zwycięskiej inicjatywy jest Domowa Piekarnia, czyli projekt integrujący mieszkańców Kotliny Kłodzkiej przy pieczeniu chleba. Z kolei w Luboniu pod Poznaniem uporządkowany został miejski skwer, a dla mieszkańców zorganizowano piknik sąsiedzki. W dotychczasowych edycjach nie wygrał jeszcze projekt z Lubelszczyzny.

Trwa 7. edycja konkursu. Jakie są jego zasady? – Do 15 listopada można zgłaszać projekty na stronie spolecznik20.pl/spoldzielnia-pomyslow. Równocześnie trwa głosowanie internautów – mówi Łopka. – Następnie 30 projektów przechodzi do finału, po czym komisja konkursowa wybiera trzy. Na realizację projektu można wygrać do 10 tysięcy złotych – dodaje.