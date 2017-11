Jak zagospodarować górny odcinek doliny Czechówki? Ratusz ujawnił swoje pomysły

Wszystko to znalazło się w wyłożonym przez Ratusz projekcie planu zagospodarowania terenu. Plan jest dokumentem, który określa przeznaczenie poszczególnych obszarów i jeśli mówi, że dane miejsce przeznaczone jest pod zieleń, to nie można tam stawiać np. bloków albo sklepów.

Tym razem miejscy planiści wzięli na warsztat odcinek doliny Czechówki. Na mapie, którą pokazali, najbardziej rzuca się w oczy niebieska plama przy skrzyżowaniu al. Solidarności z al. Sikorskiego po stronie ul. Jagiellońskiej. Wyznaczone zostało tu miejsce pod zbiornik wodny, w którego pobliżu mogłyby się znaleźć alejki, ścieżki rowerowe, kładki i elementy małej architektury. Nie będzie to jednak zalew do wypoczynku, ani kąpielisko. Zbiornik ma pełnić funkcję retencyjną.

Tuż obok wspomnianego zbiornika, bliżej zabudowań, wyznaczone zostały tereny zieleni publicznej ze starannie urządzoną i utrzymaną roślinnością, choć jednocześnie w projekcie zapisano, że należy dążyć do przywrócenia dolinie jej naturalnego charakteru. Co ciekawe, sama rzeka, przemykająca chyłkiem między al. Solidarności a zbiornikiem, musiałaby być, zgodnie z projektem miejskich planistów, uregulowana.

Tereny zieleni publicznej wyznaczone zostały również przy ul. Puławskiej, w miejscu po ogródkach działkowych, a obok, przy al. Solidarności, wskazano miejsce pod „suchy zbiornik retencyjny”, który miałby przyjąć wodę podczas ewentualnej powodzi. Ryzyko takiej powodzi, jak wynika z dokumentu, jest nieduże i może się ona zdarzyć raz na... 500 lat. Dalej, w stronę wjazdu na tzw. wiadukt Poniatowskiego, ciągnęłyby się ogólnodostępne tereny spacerowe.

Specjalną ochroną chcą objąć teren Ogrodu Botanicznego UMCS. Do projektu planu wpisali zakaz zmniejszania obszaru ogrodu na rzecz innej działalności. Zgodzili się na plac zabaw od strony ul. Sławinkowskiej, pozwolili też na urządzenie tarasu widokowego.

Wszystko to na razie wstępne propozycje. Ratusz będzie teraz zbierać uwagi od mieszkańców, później zdecyduje o tym, czy je uwzględni, czy od razu skieruje projekt planu do ostatecznego zatwierdzenia przez Radę Miasta.

Co Ty na to?

Szczegółowe mapy zostały wyłożone do publicznego wglądu w Wydziale Planowania Urzędu Miasta (ul. Wieniawska 14, pokój 1111, w godz. od 8 do 15), gdzie będą dostępne do 28 listopada. Na 27 listopada zaplanowana została publiczna, otwarta dla wszystkich zainteresowanych dyskusja z autorami planu (Ratusz, sala nr 2, godz. 16). Uwagi do projektu można zgłaszać do 14 grudnia pocztą tradycyjną (adresując list do prezydenta, pl. Łokietka 1, 20-109 Lublin) lub elektroniczną (planowanie@lublin.eu).