Zablokują drogę z Lublina do Warszawy. Sprawdź objazdy

Okoliczni mieszkańcy będą protestować przeciwko uciążliwościom związanym z działalnością składowiska odpadów i sortowni. Uczestnicy zgromadzenia będą blokować drogę poprzez korzystanie z przejść dla pieszych.

Drogowcy z GDDKiA zalecają objazdy:

dla samochodów ciężarowych:

w kierunku Lublina:

· w msc. Zakręt dk 2 do msc. Mińsk Mazowiecki a następnie dk 50 do miejscowości Kołbiel

w kierunku Warszawy:

· w msc. Kołbiel objazd przez dk 50 do msc. Mińsk Mazowiecki oraz dk 2 do Warszawy

dla samochodów osobowych:

pierwszy wariant:

· DK 50 z msc. Kołbiel do msc. Sobiekursk DK 50, następnie DW 801 i 721 do dk 17 w m. Wiązowna (analogiczny objazd w obydwie strony)

drugi wariant:

· w msc. Wiązowna na skrzyżowaniu dk 17 z DW 721 do DW 801 do msc. Dziecinów, następnie DW 805 do dk 17 w msc. Lipówki (analogiczny objazd w obydwie strony)

trzeci wariant:

· w msc. Wiązowna zjazd na DW 721 do msc. Brzeziny, następnie dk 2 do msc. Mińsk Mazowiecki, dalej dk 50 do msc. Kołbiel (analogiczny objazd w obydwie strony).