Zachodnia obwodnica Lublina łączy się ze starą drogą. Zmiany w organizacji ruchu

Około południa, w miejscu gdzie budowana w ciągu S19 zachodnia obwodnica Lublina włącza się do obecnego przebiegu drogi krajowej, kierowcy pojadą tymczasowym objazdem. Jadąc od Lublina tuż za wiaduktem w lesie wjedziemy na objazd ulokowany po wschodniej stronie jezdni i na starą drogę wrócimy tuż za miejscem gdzie łączy się z nią zachodnia obwodnica Lublina. Prace mają potrwać około sześciu tygodni.

Natomiast w przyszłym tygodniu wykonawca inwestycji rozpocznie prace przy budowie kolejnego włączenia obecnej DK19 w łącznik prowadzący do węzła Lublin Węglin. Tuż za wiaduktem nad torami kolejowymi w Konopnicy jezdnia zostanie zawężona. Utrzymane zostaną dwa pasy ruchu, a na poboczu po zachodniej stronie budowane będzie połączenie z nowym przebiegiem drogi. Po zakończeniu tej fazy (potrwa ok. półtora – dwa tygodnie) rozpoczną się prace po wschodniej stronie jezdni. Ruch będzie odbywał się wahadłowo jednym pasem przy sterowaniu ręcznym w ciągu dnia i sygnalizacją świetlną w godzinach nocnych. Ten etap potrwa około tygodnia. Następnie ruch pojazdów zostanie przeniesiony na nowy przebieg przez rondo i włączenie do starego przebiegu DK19 na wysokości stacji paliw.

Zachodnia obwodnica Lublina ma być gotowa do końca listopada tego roku.