Zwolnienia grupowe w Lubelskiem: Wkrótce 650 osób straci pracę

Ponad 650 osób w najbliższych miesiącach straci pracę w województwie lubelskim w ramach zwolnień grupowych. To o prawie 200 osób więcej niż w analogicznym okresie w ubiegłym roku.

Najwięcej zwolnień Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Lublinie zgłosiła zamykająca swój lubelski zakład produkcji firma Baxter Manufacturing. Z pracą w zakładzie przy ul. Wojciechowskiej muszą się pożegnać aż 264 osoby. Baxter przewiduje, że zwolnienia zakończą się w lutym 2017 roku.

Zwolnienie aż 140 osób zaplanował na ten rok szpital w Puławach. Są wynikiem restrukturyzacji. Problemy pracowników placówki zaczęły się już w kwietniu, wówczas z pracą pożegnało się 9 ratowników medycznych.

Zwolnienie 60 osób zgłosiła także inna firma z Puław – PKS, który znajduje się w upadłości likwidacyjnej. Podobnie sprawa wygląda ze spółką przewozową we Włodawie, która również zgłosiła 60 zwolnień.

Do końca listopada 36 zwolnień planuje przeprowadzić lubelska Spółdzielnia Pracy Fryzjersko-Kosmetycznej. Ponadto w Lublinie zwolnienia zgłosiły: spółka Polko-Tech (21 osób) oraz bank Credit Agricole, który zapowiedział, że do końca października zwolni 8 pracowników.

Znacznie mniej informacji o zwolnieniach napłynęło do WUP w zeszłym roku. Do lipca 2015 r. do urzędu pracy dotarły zawiadomienia o grupowym zwolnieniu 480 osób, z czego aż 420 było zatrudnionych w Przedsiębiorstwie Robót Specjalistycznych „WSCHÓD”.