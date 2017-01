10 najdłuższych ulic Lublina. Która z nich ma aż 6955 metrów?

Krakowskie Przedmieście może służyć za wzorzec kilometra, bo taki jest dystans od Bramy Krakowskiej do skrzyżowania z Al. Racławickimi. I chociaż jest to chyba najbardziej znana z lubelskich ulic, to inne na głowę biją ją długością. Możecie teraz spróbować odgadnąć, które ulice są w pierwszej dziesiątce. Gotowi? No to sprawdzamy.