15 nowych Solarisów wyjedzie na ulice Lublina. Jak będą wyposażone?

Fabrycznie nowe, klimatyzowane przegubowce dostarczy producent pojazdów marki Solaris. To on wygrał dwa miejskie przetargi na dostawę długich autobusów i to z nim miasto zawarło dzisiaj dwie umowy opiewające łącznie na blisko 27 mln złotych.

Termin dostawy autobusów jest jednakowy w odbywu umowach: do końca marca przyszłego roku. Jednakowe będzie też wyposażenie autobusów. - Będą to pojazdy monitorowane, klimatyzowane, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażone w biletomaty z możliwością płatności kartą, bramki liczenia pasażerów oraz cztery podwójne porty USB do ładowania urządzeń mobilnych - informuje Anna Zalewska z Zarządu Transportu Miejskiego. Zamówione przegubowce trafią m.in. do obsługi linii 14 i 55. Będą to autobusy napędzane silnikiem spalinowym spełniającym normę emisji spalin Euro 6. Takie samo wyposażenie będą mieć również krótsze, 12-metrowe autobusy zamówione w lubelskim Ursusie, z którym - o czym już informowaliśmy - ZTM zawarł wczoraj umowę na dostawę 8 pojazdów. Kontrakt opiewa na 9,5 mln zł i przewiduje, że dostawa autobusów nastąpi do końca maja przyszłego roku. Pojazdy te mają być wykorzystywane m.in. do obsługi linii 44 i 74.