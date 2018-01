16 pomysłów na nową zieleń w Lublinie. Lista wybranych inwestycji

Ratusz wybrał zwycięskie projekty Zielonego Budżetu. Nad Bystrzycą mają powstać dwa miejsca do wypoczynku, na Czubach powiększony będzie skwer, na Radziszewskiego zieleń zyska ochronę przed rozjeżdżaniem przez auta. Przybędzie też przydrożnych drzew.

Zielony Budżet to młodszy brat Budżetu Obywatelskiego, ale rządzi się innymi prawami. Każdy może zgłosić swój pomysł na miejską zieleń, ale zwycięskich projektów nie wybiera się w głosowaniu. Robi to specjalna komisja. W tym roku wybrała 16 pomysłów. – To projekty, które zostaną zrealizowane w tym roku – mówi Hanna Pawlikowska, miejski architekt zieleni.

W kilku dzielnicach mają powstać nowe skwery. Jeden z nich zaplanowano na Sławinie przy Zbożowej, drugi na Czubach obok podstawówki przy ul. Biedronki, jako dalszy ciąg placu upiększanego w zeszłym roku. Kolejne cztery, chociaż miniaturowe, mają powstać na Dziesiątej na ślepych zakończeniach ul. Bagatela, Reymonta, Matejki i Śniadeckiego, gdzie staną miejskie meble.

Także nad rzekami mamy się spodziewać nowych atrakcji. Nad Bystrzycą (w rejonie meandrów przy klubie jeździeckim i przy pobliskiej stalowej kładce) planowane są dwa punkty wypoczynkowe.

– Mają powstać punkty czerpania wody i zejścia do rzeki – wyjaśnia Kamila Boguszewska z Wydziału Architektury Politechniki Lubelskiej, która zasiadała w komisji oceniającej pomysły mieszkańców.

Jeszcze bardziej atrakcyjnym niż dotąd miejscem spacerów ma się stać malownicza dolina Czechówki ciągnąca się od ul. Głównej i Wądolnej. Przy tej samej rzece ucywilizowane mają być zaniedbane tereny dawnych działek przy Puławskiej. Plan jest taki, by stały się ogólnodostępnym, bezpiecznym terenem zielonym służącym wypoczynkowi. Najpierw jednak trzeba tu sprzątać, sprzątać i jeszcze raz sprzątać.

Wśród zwycięskich projektów są również takie, które zakładają posadzenie nowej zieleni wzdłuż al. Smorawińskiego oraz ul. Jaśminowej. Komisja wybrała też pomysł na zastąpienie żywopłotami barierek przy różnych lubelskich skrzyżowaniach. W przeciwną stronę zmierza za to projekt dotyczący ul. Radziszewskiego, gdzie rozjechane przez kierowców zieleńce mają być najpierw odtworzone, a następnie otoczone barierkami chroniącymi zieleń przed ponownym niszczeniem.

W południowej części Czubów miasto ma się zająć kępą drzew przy Szafirowej, obok miejsca, gdzie deweloper przymierza się do budowy dwóch bloków. W tym roku powstać ma tylko projekt zagospodarowania tej zielonej enklawy. Kolejne projekty mają być opracowane dla wąwozu między Lwowską a Kiwerskiego oraz części parku między Głuską a Nektarową wokół starej studni.

Wszystkich zgłoszonych projektów było 74, z czego 57 przeszło ocenę formalną. To z nich wybrano zwycięską szesnastkę.

Więcej kolorów

Poprzedniej edycji Zielonego Budżetu zawdzięczamy na przykład pierwszą łąkę miejską, która kwitła i pachniała u zbiegu ul. Bernardyńskiej, Wyszyńskiego i Zamojskiej. W tym roku, już niezależnie od Zielonego Budżetu, miasto dosieje tu więcej roślin, by łąka była jeszcze bardziej kolorowa. Ratusz przymierza się też do zaprowadzenia kolejnych pięciu łąk przy ulicach.