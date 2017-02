1800 osób z Lubelskiego w Wojskach Obrony Terytorialnej. Bardzo duże zainteresowanie

Podpisując nowelizację ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP prezydent Andrzej Duda otworzył drogę do tworzenia Wojska Obrony Terytorialnej. Jak informuje MON, rozporządzenia wykonawcze są już na ostatnim etapie prac w Rządowym Centrum Legislacyjnym. Po ich ogłoszeniu ma ruszyć pobór. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, stanie się to w ciągu kilku najbliższych dni.

– W pięciu lubelskich Wojskowych Komendach Uzupełnień zarejestrowało się już blisko 1800 osób chętnych do wstąpienia w szeregi Wojsk Terytorialnych Kraju. Co tydzień przybywa 20-30 osób – mówi ppłk Zbigniew Tarka z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie.

Chętni niecierpliwią się. Szkolenie chcieliby zacząć jak najszybciej. – Dostajemy maile z pytaniami, kiedy ruszy nabór. Odpowiadamy, żeby jeszcze wykazali trochę cierpliwości – dodaje ppłk Tarka.

Przypomnijmy, że w Lublinie powstanie 2. Lubelska Brygada WTK. Jej dowódcą mianowano płk Tadeusza Nastarowicza. Jeszcze w tym roku ma być sformowane dowództwo brygady w Lublinie i batalion lubelski skoszarowany przy ul. Kruczkowskiego (dawniej Batalion Łączności oraz Batalion Remontowy). W 2018 r. bataliony WTK będą formowane w Zamościu, Chełmie i Dęblinie, a w 2019 w Białej Podlaskiej. Ten ostatni ma zostać ulokowany na starym wojskowym lotnisku.

W założeniu żołnierze WTK to osoby zawodowo aktywne – służbę mają pełnić w czasie wolnym od pracy. Pierwszeństwo w kierowaniu do służby będą mieli członkowie organizacji proobronnych i absolwenci wojskowych klas mundurowych.

– Po 3 latach służby w WTK żołnierze uzyskają pierwszeństwo w powołaniu do służby kandydackiej i zawodowej służby wojskowej – mówi dr Grzegorz Kwaśniak, pełnomocnik MON ds. utworzenia Wojsk Terytorialnych Kraju.

Służba żołnierza WTK będzie trwała od 12 miesięcy do 6 lat z możliwością jej przedłużenia. Żołd szeregowego żołnierza ustalono na 500 złotych miesięcznie. – 300 zł za gotowość do służby i 200 zł ekwiwalentu za dwa dni szkolenia w miesiącu – dodaje Kwaśniak.

Docelowo żołnierzy WOT ma być ok. 53 tys. Do końca 2019 r. zaplanowano utworzenie 63 batalionów, które wejdą w skład 17 brygad podporządkowanych Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej. Pierwsze trzy brygady to Lubelska, Podkarpacka i Podlaska.