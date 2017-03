23 osoby chcą zaprojektować pomnik pierwszego rektora KUL

Minął termin nadsyłania zgłoszeń. – Komisja zweryfikuje kompletność dokumentacji, będzie czas na uzupełnienie ewentualnych braków i najpóźniej 10 kwietnia ogłoszona zostanie lista wykonawców zaproszonych do udziału w konkursie – mówi Katarzyna Bojko z biura rzecznika prasowego KUL. – Nie chcemy ograniczać liczby wykonawców, do dalszego etapu zaprosimy wszystkich, którzy spełnią wymogi formalno-prawne. Na przedstawienie projektu pomnika wraz z koncepcją zagospodarowania jego bezpośredniego otoczenia czekamy do 7 czerwca.

Komisja konkursowa, której przewodniczy prof. Leszek Mądzik, przy ocenie prac będzie brała pod uwagę przede wszystkim walory artystyczne pomnika, kompozycję przestrzenną, rozwinięcie detalu architektonicznego bryły i twórcze, oryginalne rozwinięcie przesłania ideowego.

Zwycięzcę poznamy 12 czerwca. Nagrodą główną będzie realizacja projektu i 30 tys. zł. Regulamin przewiduje także przyznanie nagród dodatkowych. W sumie pula wynosi 70 tys. zł. Koszt wszystkich prac związanych z budową pomnika musi zmieścić się w kwocie 390 tys. zł.