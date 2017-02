4 tys. zł za urodzenie chorego dziecka. Do wojewody lubelskiego trafiło 6 wniosków

Do wojewody lubelskiego trafiło sześć pierwszych wniosków w związku z wypłatą świadczeń w wysokości 4 tys. zł za urodzenie chorego lub upośledzonego dziecka.

– Dwa są z Lublina, a kolejne cztery z Potoka Górnego, Łabuń, Bychawy i Świdnika. Pieniądze na wypłatę wszystkich świadczeń przekazywane są za naszym pośrednictwem na konta gmin, a te kierują je dalej do odpowiednich jednostek pomocy społecznej – tłumaczy Marek Wieczerzak z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

– Mamy miesiąc na rozpatrzenie każdego wniosku. W przypadku tych dwóch, które wpłynęły do nas 11 i 20 stycznia, nie powinno być wątpliwości. Świadczenia zostaną raczej wypłacone, bo zostały dostarczone wszystkie wymagane dokumenty – mówi Magdalena Suduł, rzeczniczka MOPR w Lublinie. – Do nas należy podjęcie decyzji o wypłacie świadczeń. Do urzędu wojewódzkiego kierujemy natomiast zapotrzebowanie na konkretne środki.

Jak zaznacza Suduł, wniosek, który można znaleźć m.in. na stronie lubelskiego MOPR-u, musi złożyć matka, ojciec lub prawny opiekun dziecka w ciągu 12 miesięcy od jego urodzenia.

Wypłatę jednorazowych świadczeń przewiduje ustawa „Za życiem”, która obowiązuje od 1 stycznia tego roku. Chodzi o urodzenie dzieci z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem lub nieuleczalną chorobą.

Pieniądze są wypłacane na podstawie zaświadczenia lekarskiego, które potwierdza nieuleczalną i zagrażającą życiu chorobę lub ciężkie upośledzenie, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Świadczenie przysługuje tylko wtedy, kiedy matka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu. Nie przysługuje, jeśli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w opiece zastępczej. Pieniądze są wypłacane bez względu na dochód.