Akcja #dajemyradosclublin. 700 kg zabawek dla dzieci w szpitalu

We wtorek firma Wader-Woźniak, producent zabawek z Dąbrowy Górniczej i organizator akcji „Dajemy radość” przywiozła zabawki dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie.

Lubelski szpital wygrał w akcji „Dajemy radość” pokonując 12 innych lecznic z całej Polski. Udało się dzięki internautom, którzy na Facebooku udostępniali wpisy z hasztagiem #dajemyradosclublin. W nagrodę dostał największą paczkę zabawek.

– Przygotowaliśmy aż 700 kilogramów zabawek, które trafią do wszystkich 16 świetlic, które działają w szpitalu – mówi Ksymena Wajda, która reprezentuje firmę Wader-Woźniak. – Przywieźliśmy m.in. plastikowe samochody, kuchenki, puzzle, zabawki edukacyjne. Zabawki są bardzo dobrej jakości, trudno je zniszczyć. Jesteśmy pewni, że będą służyć małym pacjentom bardzo długo.

Firma Wader-Woźniak przygotowała paczki we współpracy ze szpitalem. – Chodziło o dobranie zabawek do wieku naszych pacjentów. A mamy i niemowlęta, i starsze dzieci – mówi Agnieszka Osińska, rzeczniczka USD w Lublinie.

To była już trzecia taka akcja firmy Wader. – Co roku pomagamy dzieciom, ale nasze akcje mają różne formuły. Dwa lata temu zorganizowaliśmy spontanicznie imprezę mikołajkową przed jednym z krakowskich szpitali. W ubiegłym roku zaangażowaliśmy do akcji rodziców, którzy prowadzą blogi, żeby pomogli nam w wytypowaniu szpitali, którym możemy pomóc – opowiada Rafał Piotrowski z firmy Wader.

– Wówczas prezenty trafiły do szpitala w Gdańsku i hospicjum w Gdyni. Tym razem postanowiliśmy zaprosić do współpracy internautów i skoncentrowaliśmy się na szpitalach z innych niż dotychczas regionów Polski.

Małych pacjentów szpitala odwiedzili także studenci z lubelskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny, którzy zorganizowali zbiórkę pluszaków dla szpitala „Miś pod szpitalną choinkę” oraz kabaret Smile.