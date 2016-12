Akcja Miś. Do piątku można przynieść prezenty dla dzieci

– To są takie dziewczynki, które trzeba dopasować do obrazka – opowiada chłopiec, który wczoraj z grupą rówieśników z przedszkola przy ul. Szmaragdowej 1 w Lublinie był w naszej redakcji. Dzieci z grupy Jaskółek przyniosły prezenty i wzięły udział w naszej akcji Miś. Niektóre maluchy rozstawały się ze swoimi maskotkami, inne – jak Kuba – przyniosły to, co specjalnie z tej okazji kupiła mama. – Była tacka z figurką i potworek – tłumaczy chłopiec. Nasi goście przy okazji zobaczyli, jak powstaje gazeta i jak pracują dziennikarze i fotoreporterzy.

Na prezenty, które przekażemy potrzebującym czekamy w naszej redakcji przy Krakowskim Przedmieściu 54 w Lublinie jeszcze dziś. Przynosić można czyste i sprawne zabawki, artykuły papiernicze, słodycze.