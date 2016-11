Mannequin Challenge - co to jest? Zobacz w wykonaniu ZPiT "Podlasie"

Zespół Pieśni i Tańca „Podlasie” chce wyjechać na Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny do Paragwaju. Podróż jest droga. Dlatego tancerze swoje marzenie chcą spełnić za pomocą Mannequin Challenge.

Zespół Podlasie od ponad 40 lat istnieje przy filii AWF w Białej Podlaskiej. W czerwcu tego roku tancerze uzyskali pozytywną ocenę od C.I.O.F.F. Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych i Sztuki Ludowej. Dzięki temu zespół może reprezentować kraj na prestiżowych i największych międzynarodowych festiwalach i koncertach. Taka szansa pojawia się w marcu przyszłego roku. Tancerze mają zaproszenie na trzy Międzynarodowe Festiwale Folklorystyczne do Paragwaju.

– Chcemy zrealizować marzenie. Niestety podróż do Ameryki Południowej w przypadku tak licznej grupy to duże wyzwanie. Koszt całego naszego przedsięwzięcia, czyli podróży, musimy pokryć z własnych środków. To 135 tys. 800 zł dla grupy 28 osób – precyzują członkowie Podlasia.

Dlatego zespół szuka wsparcia m.in. poprzez platformę crowdfundingową Wspieram.to. (www.wspieram.to/zpitpodlasie). W nietypowy sposób chcą zwrócić na siebie uwagę. Chyba jako pierwszy zespół folklorystyczny w Polsce Podlasie zaproponował w sieci Mannequin Challenge.

Mannequin Challenge - co to takiego

W nagraniu kilkudziesięciu tancerzy zastyga na ponad minutę w bezruchu. Każdy w innym poziomie, wszystko wygląda jakby byli tuż przed występem. Ta internetowa zabawa obiegła już cały świat.

Filmik można obejrzeć, a później wesprzeć Podlasie w sfinansowaniu podróży do Paragwaju. – Zebrane w ten sposób środki przeznaczymy na wsparcie studentów, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują – podkreślają tancerze.