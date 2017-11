"Amanda cały czas walczy o siebie". Można pomóc podczas licytacji

– Po ostatnim turnusie rehabilitacyjnym w październiku Amanda sama wstaje już z wózka – cieszy się Mariusz Suszczyk z Lublina, ojciec 16-letniej Amandy. – W sierpniu Amanda nie była jeszcze w stanie tego zrobić. To pokazuje, że turnusy pomagają i są jej bardzo potrzebne.

Amanda wraca do zdrowia po tragicznym wypadku, do którego doszło latem 2012 roku: dziewczynka weszła do Bystrzycy i wciągnął ją wir rzeki. Doszło do niedotlenienia mózgu, narząd został uszkodzony aż w 93,5 proc. Najpierw Amanda była leczona w szpitalu w Lublinie, a później w warszawskiej klinice „Budzik”. Po siedmiu miesiącach od wypadku, w styczniu 2014 r. lekarze potwierdził wybudzenie Amandy ze śpiączki. Od tego czasu trwa walka o jej powrót do sprawności.

– Amanda cały czas walczy o siebie. Dąży do celu, jest bardzo uparta – mówi ojciec i dodaje: Od samego początku wierzyliśmy w to, że córka z tego wyjdzie, że wróci do zdrowia. W 150 procentach jestem tego pewien, tylko potrzebuje intensywnej rehabilitacji.

A to niestety kosztuje. – Amanda wymaga pięciu turnusów rehabilitacyjnych w roku. Jeden taki turnus, w zależności od terminu, to koszt od 5 tysięcy do 5,6 tysięcy złotych – podlicza pan Mariusz.

W minioną sobotę w Kraśniku odbył się Turniej Amanda+My, podczas którego była prowadzona zbiórka pieniędzy na turnusy rehabilitacyjne dla Amandy. Kolejny mecz piłki nożnej zaplanowano na 26 listopada w Lublinie z udziałem 8 drużyn. – Podczas tego spotkania, w Zespole Szkół nr 12 przy ul. Sławinkowskiej 50 będzie też licytacja wszystkich gadżetów – zapowiada pan Mariusz. I dodaje: Wczoraj odebrałem przesyłkę z Kancelarii Prezydenta RP pana Andrzeja Dudy. Jest to płaskorzeźba z Pałacem Prezydenckim, która też będzie licytowana.

Podczas turnieju również będzie prowadzona zbiórka pieniędzy. Turniej rozpocznie się o godz. 10.