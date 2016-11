ARiMR szuka pracowników w Lublinie

Agencja rozpoczęła kolejną rekrutację pracowników do uruchomionego niedawno Wydziału Tworzenia Oprogramowania Departamentu Informatyki. – W Lublinie są dobre uczelnie, jest dużo zdolnych informatyków – podkreśla Daniel Obajtek, prezes ARiMR.

Od osób zainteresowanych pracą w ARiMR wymagane jest m.in. wykształcenie wyższe i doświadczenie zawodowe.

– Kandydat na stanowisko programisty JAVA powinien wykazać się znajomością Spring, Hibernate, CXF, TestNG, znajomością bibliotek commons/joda/guava/jackson/granite/slf4j i Prime Faces, a także wiedzą z zakresu SQL i NoSQL oraz znajomością narzędzi Intellij Idea, Git, Jira, Maven, Jenkins czy Gerrit – wyliczają pracownicy ARiMR.

Z kolei osoba chcąca pracować na stanowisku analityka powinna znać m.in. UML, BPMN i narzędzia typu CASE (np. Enterprise Architect). Natomiast kandydat na administratora serwerów powinien wykazywać się dobrą znajomością serwerów aplikacyjnych (preferowane JBoss, WebLogic, Tomcat), a także Apache i SQL.

Do końca roku ARMiR chce zatrudnić w sumie ok. 30 pracowników. Do końca 2017 roku zarówno liczba programistów i informatyków ma zwiększyć się do ok. 70 osób.

Działający w Lublinie Wydział Tworzenia Oprogramowania Departamentu Informatyki ma stopniowo przejmować część zadań budowy i utrzymania systemów informatycznych ARiMR.