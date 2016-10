Aukcja na rzecz czworonożnych podopiecznych Fundacji Ex Lege

Charytatywna aukcja prac plastycznych na rzecz czworonożnych podopiecznych Fundacji Ex Lege odbędzie się w niedzielę (9 października) w ramach festynu Zwierzolublin. Miejsce – Atrium Felicity w godzinach 10 – 18.

My niżej wymienieni artyści duzi i mali serio kochamy zwierzaki, szanujemy i nie wyobrażamy sobie bez nich życia. Nie wyobrażamy sobie też, że moglibyśmy nie pomóc, gdy pomóc możemy.

Dlatego z całego serca i na Wasze serca licząc, zapraszamy na charytatywną aukcję prac plastycznych na rzecz czworonożnych podopiecznych Fundacji Ex Lege, która odbędzie się w ramach festynu Zwierzolublin 9 października (niedziela) w Atrium Felicity w godzinach 10 – 18.

Na aukcji znajdą się prace wychowanków, absolwentów i nauczycieli trzech zaprzyjaźnionych i zwierzolubnych pracowni plastycznych: pracowni plastycznej pod kierunkiem Anny Staniak (Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie) – organizatora aukcji, pracowni malarstwa pod kierunkiem Ewy Dziekońskiej-Sarlińskiej (Młodzieżowy Dom Kultury Pod Akacją), pracowni grafiki i rysunku Katarzyny Niedźwiadek (Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją”) oraz pracowni tkaniny Natalii Prokopiak-Latosińskiej (Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją”).

Ponieważ aukcji nie poprzedza wystawa przedaukcyjna, osoby zainteresowane obejrzeniem prac zapraszamy na stronę Pracowni plastycznej Młodzieżowego domu Kultury nr 2 na Facebooku.

Mamy nadzieję, że to, co tam Państwo znajdziecie, przypadnie Wam do gustu i że w niedzielę zobaczymy się na aukcji i razem napełnimy mnóstwo głodnych psich brzuszków. Zapraszamy!!!

Anna Staniak, Pracownia Plastyczna MDK2