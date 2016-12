Baobab na pl. Litewskim raczej do wycinki: "Stwarza zagrożenie"

Ostateczna decyzja w sprawie wycinki zapaść ma po zaplanowanym na przyszły tydzień badaniem drzewa przy użyciu specjalistycznego tomografu. Na razie wszystko wskazuje na to, że wycinki nie uda się uniknąć. Mówią o tym dendrolodzy proszeni przez miasto o opinię. - Poprosiliśmy niezależnie trzech ekspertów o zbadanie sytuacji - mówi Hanna Pawlikowska, miejski architekt zieleni. - Potwierdzam, że niestety nie jest dobrze.

- To wyłamanie spowodowało zachwianie statyki drzewa - potwierdza dendrolog Wojciech Matacz. Tłumaczy, że Baobab może się przewrócić, bo jego zdeformowana korona ciąży w kierunku placu, zaś od strony poczty ma uszkodzone korzenie.

- To drzewo stanowi bardzo duże zagrożenie dla ludzi i mienia, dla pracowników, którzy pracują na pl. Litewskim - alarmuje Michał Kieszko, drugi z ekspertów.

Jeżeli poniedziałkowe badanie potwierdzi, że Baobab należy wyciąć, to nie od razu zostanie on usunięty (chyba, że sam się przewróci), bo wycinkę musi poprzedzić uchwała Rady Miasta wykreślająca drzewo z listy pomników przyrody, na której to liście Baobab figuruje od 26 lat. - Taka uchwała może zapaść najwcześniej w lutym - przyznaje Pawlikowska, bo projekt takiej uchwały musi zaopiniować Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, najbliższe posiedzenie Rady Miasta odbędzie się w środę, a w styczniu radni się nie zbierają.

Jako przyczynę odłamania się konaru eksperci zgodnie wskazują jego przeżarcie przez grzyb. - Były bardzo dobre warunki do rozwoju tego grzyba: temperatura powyżej zera, nie wyższa niż 15 stopni Celsjusza - mówi Kieszko. Dodaje, że ponieważ drzewo znajduje się w stanie zimowego uśpienia nie wchodzi w grę podanie środka grzybobójczego, a co gorsza grzyb znów ma dobre warunki do rozwoju. Dlatego, zdaniem eksperta, dla drzewa nie ma już ratunku. - Jeżeli się go nie wytnie, pozostałe konary też się pourywają - prognozuje Kieszko.

Ratusz uruchomił specjalny adres mailowy baobab@lublin.eu, pod którym czeka na wspomnienia mieszkańców związane z drzewem, jego archiwalne zdjęcia oraz sugestie co powinno znaleźć się w miejscu Baobabu. Ratusz skłania się ku temu, by w miejscu po topoli posadzić inne, już mocno podrośnięte drzewo, zaś jako optymalne gatunki wskazują lipę oraz dąb.