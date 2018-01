Bardzo dobry efekt dobrej zabawy. Uczniowie pojadą na artystyczny plener

Charytatywny Koncert Noworoczno-Karnawałowy „Super Heroes” odbył się we wtorek w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego. Była to 27 edycja tego wydarzenia. Dzięki zebranym podczas wieczoru pieniądzom, niepełnosprawni uczniowie ze Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka, wezmą udział w ważnych dla nich zajęciach.

– Nie przeliczyliśmy jeszcze pieniędzy z tegorocznej imprezy, ale co roku jest to około 6-7 tysięcy złotych. Letnie wyjazdy edukacyjno-terapeutyczne organizujemy już od kilku lat. Dzieciaki mogą wtedy korzystać z różnego rodzaju warsztatów artystycznych i zajęć edukacyjnych – mówi Piotr Mochol, dyrektor artystyczny Formacji Tańca Towarzyskiego Politechniki Lubelskiej GAMZA oraz prezes Stowarzyszenia Miłośników Tańca w Lublinie. – Co roku jest to inna grupa, bo zależy nam, żeby wszystkie dzieci skorzystały z tej możliwości. Jest to jednak głównie nagroda dla tych, którzy reprezentują szkołę podczas różnych imprez artystycznych czy przeglądów.

Uczniowie mogą też rozwijać się artystycznie w ramach zajęć prowadzonych w szkole: edukacyjnych i rewalidacyjnych m.in. choreoterapii, teatroterapii, muzykoterapii czy garncarstwa.

– Podczas choreoterapii staramy się wydobyć pewną intuicję ruchową na podstawie konkretnego utworu muzycznego. To zajęcia dla dzieci z różnymi stopniami niepełnosprawności, również tych z dużymi deficytami – tłumaczy Piotr Mochol. – Dzięki takim zajęciom dzieci mogą zdobyć umiejętności, które potem wykorzystują podczas różnych przeglądów artystycznych. To wydarzenia nie tylko dla osób niepełnosprawnych.

Szkoła „26” współpracuje też ze Szkolą Podstawową nr 43. – My występujemy u ich a potem oni u nas. To świetna okazja dla dzieci do integracji – mówi Piotr Mochol.

Podczas wtorkowego koncertu wystąpili: Formacja Tańca Towarzyskiego Politechniki Lubelskiej Gamza, Akademia Pana Piotra we fragmentach projektu teatralno-tanecznego „Zatrzymani w czasie” na motywach powieści „Piotruś Pan”, Formacja Przyjaciele Gamzy w choreografii „The Phantom Of The Opera”, Kwartet Smyczkowy ANIMA i Przyjaciele. Imprezę poprowadzili Poławiacze Pereł Improv Teatr.

Koncertowi towarzyszył kiermasz wyrobów ceramicznych przygotowanych przez terapeutów i niepełnosprawnych uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26.