Lublin: Będą zmiany w strefie parkowania obok Plazy?

Ulica przy Plazie to jedyne miejsce, w którym na żądanie wojewody miasto skłonne jest zmienić urządzenie miejsc postojowych. Zmian nie planuje na trzech innych ulicach, na których wojewoda kazał „wyeliminować zagrożenie” po kontroli Strefy Płatnego Parkowania

Zastrzeżenia dotyczyły czterech ulic. Jedna z nich to ul. Ofiar Katynia, gdzie kontrolerzy wojewody uznali za niewłaściwe wyznaczenie trzech miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych za wjazdem od ul. Lipowej. W ocenie wojewody może tu dochodzić do kolizji między autami opuszczającymi tzw. koperty, a tymi skręcającymi z Lipowej. Ratusz nie zgadza się z tą oceną, ale mimo to zapowiada, że koperty przesunie nieco dalej. – Jeszcze tego nie zrobiliśmy, bo ewentualne poprawki oznakowania chcemy wprowadzić za jednym razem w całej strefie – tłumaczy Karol Kieliszek z Urzędu Miasta.

Na poprawki nie zanosi się za to na ul. Leszczyńskiego w rejonie posesji nr 14 i 16. Tu, według wojewody, problemem jest wysoki krawężnik. Kierowca wjeżdżający na miejsce parkingowe, jeśli za słabo doda gazu, może się cofnąć na auto jadące pod górę i spowodować w ten sposób stłuczkę. Ratusz odpowiada, że wysokość krawężników jest przepisowa. – Oczywistym jest, że istniejące ukształtowanie terenu winno obligować kierowcę do zachowania szczególnej ostrożności przy parkowaniu – odpisuje wojewodzie Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Prezydent odpiera też zarzuty co do bezpieczeństwa na dwóch ulicach jednokierunkowych, na których miasto pozwoliło rowerzystom na jazdę pod prąd. Chodzi o Jasną i Zieloną.

Na Jasnej, w ocenie wojewody, rowerzyści omijający postój taksówek jadą wprost na czołowe zderzenie z samochodami. Żuk odpowiada, że „wzajemna widoczność” uczestników ruchu jest tu zachowana, a znaki jednoznacznie mówią, że cykliści muszą ustępować pierwszeństwa jadącym.

Także na Zielonej wojewoda wskazuje na ryzyko czołowych zderzeń samochodów i jednośladów. – Faktyczne zagrożenie powodują pojazdy parkujące tam w miejscach niedozwolonych i uniemożliwiające rowerzystom prawidłowe korzystanie z wyznaczonego pasa ruchu – odpisuje kontrolerom prezydent Lublina. – To nie organizacja ruchu w Strefie Płatnego Parkowania stwarza niebezpieczeństwo, ale kierowcy niestosujący się do przepisów – dodaje.

Z nielegalnym postojem aut na ul. Zielonej rozprawiają się strażnicy miejscy. – Od 1 sierpnia do 25 września stwierdziliśmy tu 386 wykroczeń – informuje Robert Gogola, rzecznik Straży Miejskiej.

Ratusz nie przekreśla definitywnie możliwości zmian na wskazanych ulicach, ale najpierw chce dostać końcowy protokół z kontroli, którą w Strefie Płatnego Parkowania prowadzili inspektorzy wojewody. – Protokół jest na ukończeniu – mówi Małgorzata Tatara z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dokument może być gotowy jeszcze w tym tygodniu.