Biorą towar i wychodzą. Bezczelne kradzieże w sklepach w Lublinie. Nagrania z monitoringu

Do jednej z kradzieży doszło w markecie przy ul. Samsonowicza (wideo u góry). Złodzieje postanowili zrobić zakupy na grilla. Zabrali karczek, boczek i trzy butelki whiskey. Po zebraniu towaru wyszli przez drzwi przeznaczone do wejścia do sklepu.

W tej sprawie informację można anonimowo przekazać do oficera dyżurnego III Komisariatu Policji w Lublinie tel. (81) 535-58-00.