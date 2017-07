Bistro zamiast stołówki w szpitalu przy al. Kraśnickiej

– Firma, która wcześniej prowadziła stołówkę naszym zdaniem nie robiła tego odpowiednio dlatego zrezygnowaliśmy z tego i ogłosiliśmy przetarg – mówi Gabriel Maj, dyrektor szpitala przy al. Kraśnickiej. – Po kilku miesiącach przerwy zarówno pacjenci jak i pracownicy szpitala mogą już korzystać z nowego miejsca.

- Zależało nam na tym, żeby stworzyć nowoczesne miejsce z pozytywną energią, które nie będzie kojarzyło się ze szpitalem. Podobne lokale gastronomiczne prowadzimy w Collegium Anatomicum należącym do Uniwersytetu Medycznego oraz w Muzeum Wsi Lubelskiej – mówi Monika Siwko, właścicielka firmy, która prowadzi Bistro. – Codziennie można zjeść coś innego. Mamy cztery zestawy obiadowe do wyboru. W stałym menu są między innymi pierogi, w których specjalizuje się nasza firma. Do tego przystawki oraz desery a także zestawy śniadaniowe.

– Pierwszego dnia przyszło aż 130 osób, a my spodziewaliśmy się może 50. Początkowo przychodzili głównie pracownicy. Teraz jest coraz więcej pacjentów – mówi Siwko.

Bistro jest otwarte codziennie (również w soboty i niedziele) w godz. 8-17.