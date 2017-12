Prezydent nie uwzględnił większości próśb radnych o dopisanie nowych wydatków do projektu budżetu miasta na rok 2018. To już tradycja. Próśb jest o wiele więcej niż pieniędzy. Na co udało się wysupłać dodatkowe fundusze, a na co zabrakło?

Największym z wydatków, na które zgodził się prezydent, jest zwiększenie wsparcia dla pierwszoligowej drużyny żużlowej w ramach „promocji miasta poprzez sport”.

Pierwotnie przewidywał na ten cel 2 mln zł, zaś po namowach radnych postanowił dołożyć jeszcze 800 tys., choć radni liczyli na blisko dwa razy więcej.

Krótkie odcinki

Prezydent dał się przekonać do budowy krótkich odcinków ulic, których brak doskwiera mieszkańcom. To • 150-metrowy fragment ul. Wapowskiego od Domeyki do Samsonowicza, • 70-metrowy odcinek Tarasowej i jej połączenie z Relaksową • chodnik Sławinkowskiej od Lisa do Zbożowej • chodnik od kościoła przy Krężnickiej do cmentarza przy Pszczelej oraz • tzw. sięgacz Trześniowskiej.

Skuteczne okazały się też prośby o • budowę aktywnych przejść dla pieszych przez ul. Kunickiego obok stacji Orlen i ul. Reja, • o sygnalizację na przejściu przez Krańcową obok Elektrycznej, a także • o poprawę bezpieczeństwa na pętli przy ul. Kruczkowskiego, gdzie trzy lata temu autobus śmiertelnie potrącił idącą po ciemku pieszą. Powstać ma tu chodnik, a miejsce będzie dodatkowo oświetlone.

Dosypią do piaskownic

Uwzględnione w budżecie mają być również wnioski o oświetlenie • ul. Rąblowskiej • ul. Wólczańskiej • ścieżki między Kaczeńcową a Poznańską oraz • dalszy ciąg przebudowy oświetlenia na Tatarach.

Co nieco udało się radnym wyprosić dla szkół. • Przy Tumidajskiego będzie nowy parking • przy Śliwińskiego parking ma być przebudowany • dla szkoły na Felinie powstać ma projekt rozbudowy • podstawówka przy Rycerskiej ma dostać nową nawierzchnię drogi dojazdowej i trzy miejsca parkingowe.

Prezydent deklaruje też uwzględnienie pieniędzy na miejsca parkingowe • przy tzw. sięgaczach ul. Ametystowej • przy Wspólnej (z ażurowych płyt) • przy Dunikowskiego 17 • przy Okrzei 3 i 5.

Wygospodarowane mają być także pieniądze na dodatkowe wyposażenie placów zabaw przy • Glinianej 5, • Skrzynickiej, • Lipińskiego oraz • urządzenie placu zabaw u zbiegu Sieciecha i Wojewodzińskiej.

Altanka i hopki

Szansę dostały też inne tereny rekreacyjne. • Boisko przy Altanowej ma się doczekać przebudowy • boisko na Marinie będzie wyposażone w piłkochwyt od strony Krężnickiej, podobnie jak • trawiaste boisko przy Medalionów. Z kolei •obok placówki dla seniorów przy Poturzyńskiej jest szansa na altankę. Do budżetu dopisane mają być też fundusze na zajęcie się • ziemnymi hopkami na skwerze u zbiegu Sulisławickiej i Tetmajera.

Nadzieję na autobus mogą mieć mieszkańcy • ul. Kasprowicza, bo prezydent uznał, że miasto stać na wybudowanie koło szkoły zatoki przystankowej wraz z wiatą • na Głębokiej w schody i pochylnię wyposażony ma być przystanek koło parku Akademickiego dla jadących w stronę Czubów.

A na to zabrakło

Mimo próśb radnych do projektu budżetu na przyszły rok nie trafi wiele inwestycji. Na bardzo długiej liście widnieje m.in. • przebudowa ul. Kalinowszczyzna (Ratusz chce ją zacząć w 2019 r.) • przebudowa ul. Balladyny, • hala sportowa dla szkoły przy Elektrycznej • sygnalizację u zbiegu Węglarza i Walecznych (Ratusz tłumaczy, że powstanie później, podczas przedłużania ul. Węglarza) • sygnalizację na skrzyżowaniu Jana Pawła II z Tymiankową • chodniki wzdłuż ul. Franczaka „Lalka” • rozpoczęcie budowy „starej Nałkowskich”. Lista jest o wiele dłuższa.