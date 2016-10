"Cały czas potrzebujemy krwi". RCKiK wysyła SMS-y z apelem

Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).

• RCKiK wysyła SMS-y z apelem o oddawanie krwi. Jaki jest odzew ze strony dawców?

– Do tej pory nie było jakichś spektakularnych efektów, bo to nowy system, ale na przykład wczoraj zgłosiło się mnóstwo osób. Ta frekwencja bardzo nas zaskoczyła i ucieszyła, bo krwi cały czas brakuje. Dotyczy to całego województwa lubelskiego, ale też innych części Polski.

• Z czego to wynika?

– Szpitale zgłaszają nam coraz większe zapotrzebowanie, a liczba dawców się nie zwiększa. Wręcz ostatnio jest mniejsze zainteresowanie oddawaniem krwi. Dlatego liczymy, że SMS-y zaczną przynosić coraz lepsze rezultaty. Tym bardziej, że ludzie podchodzą do tego bardzo poważnie. Poza tymi, którzy nas wczoraj tak licznie odwiedzili, spora grupa zadzwoniła tłumacząc dlaczego tym razem nie mogą przyjść i oddać krwi.

• Jaka krew jest teraz najbardziej potrzebna?

– W tym momencie najbardziej potrzebujemy krwi z grupy A i 0 zarówno z czynnikiem RH+ jak i RH-. Krew można oddać w siedzibie regionalnego centrum w Lublinie (ul. I Armii Wojska Polskiego 8) lub oddziałach terenowych w Białej Podlaskiej, Chełmie, Kraśniku, Lubartowie, Łukowie, Puławach, Tomaszowie Lubelskim, Włodawie i Zamościu. Na dawców czekamy też podczas naszych codziennych akcji terenowych. Harmonogram można sprawdzić na stronie www.rckik.lublin.pl w zakładce „Gdzie oddać krew”.

Krew za czekoladę

Krew może oddać każdy zdrowy człowiek w wieku 18-65 lat. Musi być wypoczęty, wyspany, po lekkim posiłku. Dwa dni wcześniej nie powinno się pić alkoholu. Jeśli przyjmowaliśmy jakieś leki, koniecznie trzeba poinformować o tym lekarza w centrum krwiodawstwa. Nie jest wskazany wysiłek fizyczny np. trening czy długa podróż za kierownicą.

Za jednym razem pobiera się 450 ml. Dawca dostaje osiem czekolad jako posiłek regeneracyjny, może też skorzystać z wolnego dnia w pracy. Od ręki wydawana jest legitymacja honorowego krwiodawcy, a po kilku dniach dawca może zgłosić się po tzw. krewkartę. Krewkarta to dokument, na podstawie którego lekarz może zamówić krew konkretnej grupy dla pacjenta, np. przy wypadku. Warto więc nosić ją ze sobą.