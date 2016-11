CBA chce wygaszenia mandatu prezydenta Krzysztofa Żuka. Wbrew zakazowi zasiadał w radzie nadzorczej?

Centralne Biuro Antykorupcyjne badało przestrzeganie przez Krzysztofa Żuka przepisów ograniczających mu możliwość zarządzania działalnością gospodarczą.

– Kontrola wykazała, że prezydent Lublina od 1 stycznia 2014 r. do 21 stycznia 2016 r. wbrew zakazowi zasiadał w radzie nadzorczej spółki PZU Życie S.A. – wyjaśnia Piotr Kaczorek z Wydziału Komunikacji Społecznej CBA. – Dodatkowo ustalono, że Krzysztof Żuk pobierał z tego tytułu wynagrodzenie. W sumie ponad 260 tys. zł – dodaje.

Zakaz, o którym wspomina CBA, zapisany jest w tzw. ustawie antykorupcyjnej. Mówi ona, że prezydent miasta nie może zasiadać w organach spółek prawa handlowego.

Od tego zakazu jest kilka wyjątków, a Żuk powołuje się na jeden z nich. Chodzi o przepis pozwalający prezydentowi objąć w spółce stanowisko, na które został zgłoszony przez inną spółkę, w której – jak określa to ustawa – „udział Skarbu Państwa przekracza 50 proc. kapitału zakładowego lub 50 proc. liczby akcji”.

– Spółka PZU SA w chwili zgłaszania mnie i powołania na członka rady nadzorczej do spółki PZU Życie SA posiadała 100 proc. udziału w tej spółce, a Skarb Państwa dysponował siłą głosu na walnym zgromadzeniu PZU SA ponad 50 proc. – tłumaczy Krzysztof Żuk. I zapewnia: – Zostały spełnione formalne wymogi w tym zakresie.

– Nie można mówić o ich wypełnieniu – twierdzi tymczasem Kaczorek. – Zgłoszenia Krzysztofa Żuka dokonał podmiot nieuprawniony, spółka PZU S.A., w której udział Skarbu Państwa nie przekracza 50 proc. liczby akcji – tłumaczy.

Według raportu rocznego PZU za rok 2015, w chwili powoływania Krzysztofa Żuka do rady nadzorczej PZU Życie, Skarb Państwa miał w spółce PZU niespełna 35,2 proc. akcji.

Prezydent Lublina nie zgadza się z zarzutami i tłumaczy, że dysponuje opiniami prawnymi stwierdzającymi, że mógł zostać powołany do rady nadzorczej PZU Życie. Ratusz nie chce jednak udostępnić tych opinii.

Krzysztof Żuk odmówił podpisania protokołu z kontroli CBA, ale niczego nie zmienia to w jego sytuacji. – Nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli, nie zmienia bezspornych ustaleń CBA – kwituje Kaczorek. – Naruszenie zakazów antykorupcyjnych przez prezydenta miasta powoduje wygaśnięcie jego mandatu.

CBA oficjalnie wystąpiło do Rady Miasta z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu prezydenta Krzysztofa Żuka. Jeśli radni nie wygaszą mandatu prezydentowi, będzie mógł ich w tym wyręczyć wojewoda wydając tzw. zarządzenie zastępcze. Zarówno uchwała, jak i zarządzenie może być zaskarżone przez prezydenta do sądu: najpierw do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a później do Naczelnego Sądu Administracyjnego.