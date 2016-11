CBA złożyło wniosek o wygaszenie mandatu prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka

Przedstawiciele CBA potwierdzają ustalenia z przeprowadzonej wcześniej kontroli. Zdaniem CBA, prezydent Żuk niezgodnie z prawem zasiadał w Radzie Nadzorczej PZU Życie, zarabiając w tym czasie 260 tys. zł.

Na decyzję, o którą wnioskuje CBA lubelscy radni będą mieć miesiąc. Rada nie musi jednak wygaszać mandatu prezydentowi, ale jeśli tego nie zrobi, to będzie mógł ją w tym wyręczyć wojewoda wydając tzw. zarządzenie zastępcze. Zarówno uchwała, jak i zarządzenie może być zaskarżone przez prezydenta do sądu: najpierw do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a później do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Żuk twierdzi, że w radzie nadzorczej PZU Życie zasiadał zgodnie z prawem, bo zgłaszająca go do tej rady spółka PZU SA miała 100 proc. udziału w PZU Życie, a Skarb Państwa miał w PZU ponad 50 proc. głosów na walnym zgromadzeniu.

– Posiadam opinie prawne, sporządzone przez wybitnych specjalistów i autorytety w dziedzinie prawa, które jednoznacznie wskazują, iż nie doszło do naruszenia przepisów ustawy w związku z moim członkowstwem w radzie nadzorczej PZU Życie – stwierdził Krzysztof Żuk w wydanym w niedzielę oświadczeniu. Wtedy to stwierdził, że cała sprawa jest nagonką polityczną polityków Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta z Platformy Obywatelskiej. – Chciałbym wyrazić ubolewanie, ze politycy PiS wykorzystują do walki ze mną służby specjalne państwa polskiego.