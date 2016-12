Chcą wyjaśnić wątpliwości na temat historii zabytkowego kościoła. Potrzebne pieniądze

Chcemy wykonać m.in. tzw. izolację pionową fundamentów kościoła – wyjaśnia ks. Piotr Kawałko, proboszcz parafii pw. Św. Mikołaja.

Poza zabezpieczeniem fundamentów zaplanowano też remont elewacji kościoła. Chodzi m.in. o reperację, wymianę i uzupełnienie ubytków tynków, powstałych m.in. w wyniku badań architektonicznych. Planowana jest także renowacja i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

– Wniosek jest na etapie oceny formalnej – informuje Paweł Florek z Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym (RPO) Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. – Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursu to październik 2017 r. Nie oznacza to jednak, że w tym terminie zostanie on rozstrzygnięty. Może to nastąpić wcześniej.

Proboszcz parafii na Czwartku ma nadzieję, że jeśli uda się parafii zdobyć dofinansowanie to być może uda się odnaleźć pozostałości kolejnych krypt. Dzięki prowadzonym kilka lat temu badaniom przy użyciu georadaru wiadomo, że są one nie tylko pod prezbiterium. – Podczas prac ziemnych może natrafimy na ich pozostałości – przypuszcza ks. Kawałko.

Prace te byłyby prowadzone pod nadzorem archeologicznym. – Nie można wykluczyć, że odkryte zostaną pozostałości dawnej zabudowy bądź związane z nią zabytki ruchome, choć przy elewacji zostanie wykonany jedynie wąski wykop – mówi dr Dariusz Kopciowski, lubelski wojewódzki konserwator zabytków.

Poza pozwoleniem na prowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy remoncie elewacji i zabezpieczeniu fundamentów kościoła, parafia ma też pozwolenie na realizację prac konserwatorskich w obrębie chóru.

– Wszystko rozbija się jednak o to, że brakuje pieniędzy – przyznaje ks. Kawałko.

– Najwcześniej potwierdzone wzmianki dotyczące kościoła na Czwartku – umieszczone w spisach świętopietrza – pochodzą z połowy XIV w. – tłumaczy Kopciowski – Na jego wczesne pochodzenie może wskazywać lokalizacja w obszarze o dawnych tradycjach osadniczych i handlowych oraz samo wezwanie – św. Mikołaj jest m.in. patronem kupców.

Natomiast pierwszy opis świątyni na Czwartku zawierają akta wizytacji z 1595 r. Istnieją też podania – informacje w przewodnikach z XIX w., choć nie są potwierdzone historycznie, które wskazują, że kościół na Czwartku stał już za czasów panowania Mieszka I w X w.

Projekt złożony przez parafię p.w. św. Mikołaja na Czwartku o unijne dofinansowanie prac opiewa na kwotę ok. 1,2 mln zł.